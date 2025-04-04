رئيس أوغندا يجري محادثات مع قادة جنوب السودان في محاولة لتجنب حرب أهلية

من المتوقع أن يلتقي رئيس أوغندا يوري موسيفيني بمسئولين من جنوب السودان، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من زيارته للعاصمة جوبا، في الوقت الذي أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها من تجدد الحرب الأهلية هناك بعد وضع زعيم المعارضة الرئيسية قيد الإقامة الجبرية.

وكان موسيفيني، الذي يُعد أحد ضامني اتفاق السلام لعام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت 5 سنوات، قد أجرى محادثات مغلقة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير أمس الخميس.

وقال وزير خارجية جنوب السودان، محمد عبدالله جوك، إن قيادة بلاده أكدت لموسيفيني التزامها بتنفيذ اتفاق السلام.

ولا تزال الساحة السياسية في جنوب السودان هشة، وأدت أعمال العنف الأخيرة التي اندلعت بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المتحالفة مع المعارضة إلى تصاعد التوترات.