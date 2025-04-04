محافظ البحيرة تتابع استعدادات التدريب العملي المشترك صقر 147 لمجابهة الأزمات والكوارث

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، معسكر الإيواء والساحة المخصصة لاصطفاف السيارات والمعدات الفنية المستخدمة في إدارة الأزمات، لمتابعة جاهزية المعدات ومدى استعداد المحافظة لمواجهة الأزمات.

جاء ذلك في إطار الإعداد والتجهيز لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 147"، والمزمع انطلاقه بمحافظة البحيرة بدءا من يوم الاحد الموافق 6/4 حتى يوم 8/4.

حضر الجولة الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ أسامة داوود، السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقدت المحافظ معسكر الإيواء، والذي يضم خيامًا مجهزة بكافة الخدمات، بالإضافة إلى مستشفى ميداني، ومطعم، وحضانة، وفصل تعليمي، ومسجد، وكنيسة، ومخبز، ومخازن للمواد الغذائية، ودورات مياه، وأماكن مخصصة للعزل والتسجيل، والبريد وكافة الخدمات وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في حالات الطوارئ.

وأكدت عازر، أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تقييم جاهزية الأجهزة التنفيذية ورفع مستوى المهارات والقدرات للعاملين بها، وتعزيز استعداد الجهات المختلفة للتعامل مع الكوارث والأزمات الطارئة.

وأشارت المحافظ إلى أن التدريب العملي المشترك "صقر 147"، سيكون تجربة عملية قوية للتعامل مع الأزمات والكوارث باحترافية عالية، لافتةً إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في التعامل مع موسم الأمطار، حيث تم وضع خطة شاملة لمجابهة الأزمات وتعظيم إمكانيات المحافظة، كما تم دعم وتطوير منظومة مواجهة الأزمات بالمحافظة وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة، من خلال التخطيط المحكم والتدريب المستمر.

ووجهت محافظ البحيرة بوضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع الأزمات، وتحديد أدوار الجهات المختلفة قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريوهات محاكاة عملية تُطبق خلالها الإجراءات المطلوبة بدقة ومهارة.