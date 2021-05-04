في الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل «القاهرة كابول»، يجلس أحد الضباط مع «منال» يفهمها كيف ستتعاون معهم، والتي تتوتر بعد هذه المقابلة، ويلاحظ «أحمد» توترها فيقرر مراقبتها، فيما يستقبل «رمزي» «أسامة» الذي يصل من القاهرة، ويدعوه بـ«أبو غريب» نسبة لمعلمهم الشيخ «غريب».

ويعرض «علي» على «طارق» شراء منزل السيدة زينب، فيوافق ويطلب منه أن يعجل في هذا الأمر، بينما يقرر «طارق» أن يعيد ابنه إلى طليقته بعد أن أخذه منها بحكم من المحكمة، فيما يحاول «رمزي» التأكد من ولاء «أسامة».

«القاهرة كابول» من بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.