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يستضيف منتخب هولندا نظيره الألماني، مساء اليوم الخميس، على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في العاصمة أمستردام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مستهل مشوار المنتخبين بالبطولة.

ويتواجد منتخبا هولندا وألمانيا في المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية، إلى جانب منتخبي صربيا واليونان.

تاريخ مواجهات هولندا وألمانيا

سبق أن التقى المنتخبان الهولندي والألماني في 48 مباراة بمختلف البطولات، ويميل سجل المواجهات لصالح المنتخب الألماني.

وحقق منتخب ألمانيا الفوز في 18 مباراة، مقابل 12 انتصارًا لمنتخب هولندا، بينما انتهت 18 مواجهة بينهما بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين قد أقيمت في أكتوبر 2024، وانتهت بفوز ألمانيا بهدف دون رد.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين اليوم في بداية مشوارهما بالنسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية، وسط رغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث.