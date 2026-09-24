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استقر زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا، على ترتيب قادة «الديوك» خلال المرحلة المقبلة، قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره التركي، غدًا الجمعة 25 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات فرنسا وتركيا وبلجيكا وإيطاليا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قرر زيدان استمرار كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، قائدًا للمنتخب الفرنسي، كما كان الحال خلال فترة المدرب السابق ديدييه ديشامب.

وأوضحت الصحيفة أن عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، سيأتي في المرتبة الثانية بترتيب قادة المنتخب خلف مبابي، يليه أدريان رابيو لاعب ميلان الإيطالي، ثم جول كوندي مدافع برشلونة الإسباني.

ويبدأ زيدان مهمته مع المنتخب الفرنسي بمواجهة تركيا، في اختبار أول للمدرب الجديد قبل استكمال منافسات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.