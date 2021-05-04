 رئيس الوزراء الكندي يطالب مواطنيه بالتطعيم بأي لقاح متاح في البلاد - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الكندي يطالب مواطنيه بالتطعيم بأي لقاح متاح في البلاد

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 11:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 11:03 م

طالب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، الكنديين بالتلقيح في أقرب وقت ممكن بمجرد حصولهم على أي لقاح، مشددًا على أنه يجب على الكنديين ألا يساورهم أي قلق بشأن تلقي أسترازينيكا.

وتلقى رئيس الوزراء الكندي وزوجته صوفي جريجوار ترودو، جرعة من لقاح أسترازينيكا أواخر الشهر الماضي.

ومع وجود كندا في منتصف موجة جائحة ثالثة، أكد ترودو أنه من الحكمة أن يحصل الناس على الجرعة الأولى التي تُعرض عليهم للمساعدة في تقليل عدد الحالات والاستشفاء، قائلًا "تأكد من حصولك على اللقاح عندما يحين دورك. نحن مستمرون في التوصية للجميع بالتطعيم في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من تجاوز هذا".

وأضاف "إن تأثيرات الإصابة بكوفيد-19 أكبر بكثير وأكثر فتكًا، كما رأينا في جميع أنحاء البلاد، من الآثار الجانبية المحتملة. اسمحوا لي أن أذكر الجميع أن كل لقاح يتم إدارته في كندا آمن وفعال، وفقا لتقييم وزارة الصحة الكندية".

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