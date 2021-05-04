وزير الإسكان: جار تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بتكلفة 530 مليون جنيه بمدينة بدر

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ محطة مياه شرب جديدة بمدينة بدر بتكلفة 530 مليون جنيه، نظرا لزيادة معدلات التنمية في المدينة، وزيادة أعداد المقيمين بها، ما استلزم إنشاء محطة مياه شرب لإمدادها بما تحتاجه من المياه.



وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر عمار مندور، أعمال تنفيذ المحطة، واطلع على نسب الإنجاز بالمشروع، موجها بدفع الأعمال به لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.



وأوضح مندور، في بيان صحفي اليوم، أن المحطة تتكون من 6 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 520 لترا في الثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا على خزانين سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر 1600 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبني محولات وورشة ومخزن.