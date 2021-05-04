الكاف يحدد معايير اختيار الأندية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بالموسم الجديد

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف، معايير اختيار الفرق المتأهلة لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في الموسم الجديد.

وأصدر الكاف خطابا اليوم الثلاثاء للاتحادات المحلية يوضح من خلاله أنه سيتم وضع أسماء الأندية حسب حصة كل اتحاد حيث يشارك في كل بلد بفريق أو إثنين.

وأوضح الكاف أنه في الحالة الطبيعية لانتهاء الموسم الكروي سيتم اختيار الفريق الأول والثاني للمشاركة في دوري الأبطال.

وأما في حالة عدم انتهاء الموسم بشكل طبيعي سيكون على اتحاد الكرة في كل دولة خيارين وهم أما أن يكون هناك لائحة منصوص عليها ووقتها سيعتمدها الكاف.

والخيار الثاني أن يعتمد نتيجة الموسم الماضي من بطولة الدوري على سبيل المثال في مصر إذا لم تكتمل بطولة الدوري الممتاز فسيتم تتويج الاهلي باللقب واعتماد الزمالك ثانيا ليشاركان في بطولة دوري الأبطال، وبيراميدز في المركز الثالث والمقاولون رابعا ليشاركان في الكونفدرالية.

وأكد الكاف أنه لابد أن يرسل جميع الخيارات لإبداء للموافقة عليها أو الرفض وحسم الجدل.