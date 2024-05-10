إصابة شخصين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عمال صيانة جنوب لبنان

شن طيران الكيان الإسرائيلي غارة جوية على بلدة طيرحرفا جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين من عمال الصيانة بإحدى شركات الاتصالات أثناء تأدية عملهم.

وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، اليوم، أن الطيران المسير التابع للكيان الإسرائيلي استهدف فريق عمل شركة للاتصالات أثناء عملهم على صيانة محطة الاتصالات بلدة طيرحرفا ما أدى إلى تسجيل إصابتين.

من ناحية استهدف الكيان الإسرائيلي، الحي الشرقي في بلدة العديسة بالقذائف الفوسفورية، ما أدى إلى إشعال المزيد من الحرائق في المنطقة، كما استهدف القصف المدفعي للكيان الإسرائيلي أطراف بلدة بليدا والحي الجنوبي في الخيام.

وشن الطيران الحربي للكيان الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة بليدا، كما شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة يارون.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.