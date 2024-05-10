إسرائيل: القبة الحديدية تعترض صاروخين أطلقا من رفح على كرم أبو سالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض منظومة القبة الحديدية، صاروخين تم إطلاقهما من رفح بجنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبو سالم.

وقال جيش الاحتلال، إن صافرات الإنذار دوت في المنطقة خلال الساعة الماضية، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

وشنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، مجددا، هجوما على معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وجنوب قطاع غزة، وهو الهجوم الرابع من نوعه منذ الأحد الماضي.

وقالت "القسام" في بيان على تطبيق التلجرام للتواصل، إنها استخدمت قذائف الهاون في الهجوم الذي شنته اليوم.

ويأتي الهجوم الصاروخي رغم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة رفح الفلسطينية في إطار عملية أطلقها يوم الاثنين الماضي.

ومنع متظاهرون إسرائيليون، خلال الأيام الماضية، قوافل المساعدات الإنسانية من دخول قطاع غزة، قائلين إن عمليات تسليم المساعدات تساعد "حماس" في مقاومة القوات الإسرائيلية.

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح، حيث يوجد قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العدوان الإسرائيلي.