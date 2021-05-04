كشف النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أنه انتهى من مشروع قانون يقضي بفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه سيتم عرض مشروع القانون على حزب مستقبل وطن لأخذ الموافقة عليه، وسيتم التقدم به حال الموافقة بعد عودة المجلس عيد الفطر المبارك.

وكانت "الشروق" قد انفردت أمس بنبأ الإعداد لهذا المشروع.

وحصلت "الشروق" على نسخة من المشروع حيث ينص على أنه إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمى لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا.

وبعاقب المشروع أيضا من يثبت أنه يحرض على الدولة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

ويحظر المشروع على المسئولين إخفاء المعلومات الخاصة عن انتماءات الموظفين لديهم.

وتجرى التحقيقات في الاتهام بمعرفة النيابة الإدارية، وإذا ثبت انتماء العامل يفصل فورا ويكون له الحق في المعاش.

وأكد أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، أن جميع الجهات المعنية سوف تشارك فى البحث والتحرى عن هؤلاء الموظفين، بالرغم من أن أغلبهم معروفين لدى الجهات المعنية، ولا يخفى عليهم شىء من أسمائهم وعناوينهم، وأجهزة الرصد تعمل بدقة ولن يكون هناك ظلم لهم ولكنهم كانوا لأنفسهم ظالمين.