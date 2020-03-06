هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لجنة الحكام باتحاد الكرة بعد الخسارة أمام غزل المحلة 1-2 مساء الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "هناك فريق احتسبت له 12 ركلة جزاء، ويشكو من الظلم التحكيمي، والمثير أنه في مباراته الأخيرة احتسبت له ركلة جزاء وتم التغاضي عن ركلة جزاء واضحة".

وأضاف "في المقابل لم يحتسب لنا حكم الفيديو سوى ركلتي جزاء فقط هذا الموسم في مباراتي المقاصة والإسماعيلي، وفي المرتين كان الحكم إبراهيم نور الدين.. واليوم أمام غزل المحلة لأول مرة حكم الفيديو يستدعي حكما للتحقق من ركلة جزاء لنا".

وأشار مدير الكرة بالأهلي "واليوم في مباراة غزل المحلة.. عندما أتحدث مع الحكم محمد معروف بشأن بعض القرارات، يدير لي ظهره، وكأنني هواء، لا أعرف ماذا يريدون منا؟!".

واستطرد "الأهلي لعب ١٧ مباراة، لا نريد أكثر من حقنا، ماذا سيفعل الفيفا مع فريق لا يأخذ حقه في وجود الفار؟!".

وتابع سيد عبد الحفيظ "الحكم جهاد جريشة في كل مرة يخطئ ويعتذر لنا .. كيف اقتنعت بأن الزمالك يستحق ركلة جزاء أمام بيراميدز بعد أن شاركت في كأس العالم وكأس الأمم والعديد من المباريات الكبيرة في دوري الأبطال؟!".

وواصل ساخرا "تقنية الفيديو مثل الطالب الذي يدخل الامتحان ومعه الكتاب الخاص به".

وأتم سيد عبد الحفيظ حديثه في هذا الشأن "في مباراة الزمالك الأخيرة تواجد في غرفة الفار الثلاثي محمود عاشور ومحمد عادل ومحمد معروف، ثم تم تعيين الثلاثي لمباريات الأهلي ضد إنبي والجونة وغزل المحلة، هل هذا الترتيب صدفة أم ماذا؟ هل مسؤولو لجنة الحكام يراجعون هذا الترتيب؟!".