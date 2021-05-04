«غرفة الدواء»: توفير احتياطي كافي من الأكسجين والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار كورونا

العزبي: الوضع فى مصر أفضل.. والحكومة وفرت اللقاحات الصينية والأمريكية والإنجليزية



أعلنت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، توفير احتياطي كافي من الأكسجين الطبى والمستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعمل على جاهزية القطاع الطبى بشكل دائم للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد العزبي رئيس الغرفة، في بيان، الإثنين، أن الوضع لدينا في مصر أفضل، حيث استطاعت الحكومة توفير اللقاحات الصينية والأمريكية والإنجليزية، مشيدا باهتمام القيادة السياسية والحكومة بالملف الصحي وعدم ادخارها جهدا فيما يخص الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المواطنين.

وناشد المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حفاظا على سلامتهم، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج بما يخدم المصلحة العامة.

وقال الدكتور أحمد الساداتي، إن خدمة تأجير اسطوانات الأكسجين متاحه بفروعنا بأسعار رمزية لخدمة مرضى العزل المنزلي في البيوت، مع توفير خدمتي التوصيل والتركيب، مع كامل الإجراءات الاحترازية لموظفي الخدمة، فضلا عن تقديم خدمة الدعم الطبي والاستشارات للمرضى من خلال الكول سنتر لبعض سلاسل الصيدليات.

وأضاف الساداتي، أنَّنا ملتزمون بتكثيف المعروض من المستلزمات الطبية المطلوبة وجميع أنواع الكمامات بألوان مختلفة ومتعددة الاستخدام للكبار والأطفال لمواجهة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأوضح، أن الشركات تقدم حاليا عروض على أدوية المناعة وتوفير أدوية فيروس كورونا المخصصة لمرضي العزل المنزلي من خلال الفروع والأبلكيشن بهدف التيسير على المواطنين، لافتا إلي زيادة الطلب على الكمامات خلال شهر رمضان بسبب التراويج والتجمعات.

وطالب الساداتي، المواطنين بضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالإسم التجارى لتفادي حدوث نواقص في بعض أصناف الأدوية، مؤكدا أن الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية.