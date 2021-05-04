أظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الأول من العام الحالي، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 212 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 7.4 مليار ريال.

وبلغت إيرادات المملكة من النفط في الربع الأول 117 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 88 مليار ريال في نفس الربع، طبقا للبيان الصادر اليوم.

وبذلك تكون الإيرادات النفطية للسعودية قد شكلت 57% من إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الحالي.

وتراجعت المصروفات 6% إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال، وتراجع العجز 78%، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.