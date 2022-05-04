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روسيا: شن 77 هجوما جويا على أوكرانيا في يوم واحد

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 10:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 10:54 م
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف شن 77 هجوما جويا على أوكرانيا اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 310 من المقاتلين الأوكرانيين، وتدمير 36 هدفا عسكريا.

وقال كوناشينكوف أيضا، إن القوات الروسية اسقطت ست طائرات أوكرانية مسيرة فوق منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا وجزيرة سنيك(الثعبان) في البحر الأسود.

وأضاف أنه تم مهاجمة مواقع مدفعية وثلاثة مستودعات ذخيرة أوكرانية بصواريخ روسية، كما تم تدمير منظومة رادار مدفعية أمريكية الصنع قرب بوباسانا في منطقة لوهانسك.

ويتعذر التحقق مما ذكره المتحدث الروسي على نحو مستقل.

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