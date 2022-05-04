رئيس مجلس الدوما: بوتين منع وقوع الطامة الكبرى

اعتبر رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمكن من منع وقوع "الطامّة الكبرى"، على حد تعبيره.

وكتب فولودين - على حسابه في تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء - "كان من الممكن أن يشهد العالم وقوع الطامّة الكبرى لو تحقق ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيقه بواسطة أوكرانيا".

وأضاف: "كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعدان أوكرانيا لمهاجمة روسيا"، مُدللا على ذلك بمشروع الولايات المتحدة في يناير 2022 بتوريد الأسلحة لأوكرانيا.. وتابع "لقد حال بوتين دون وقوع هذا الهجوم الذي كان يمكن أن تتعرض له روسيا عندما أعلن قراره ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي".