الأردن: تجمعنا بالسعودية مصالح مشتركة تدفعنا لتعزيز التعاون المشترك

أكد نائب رئيس مجلس النواب الأردني النائب أحمد الصفدي، عمق العلاقات الأردنية السعودية، والحرص المستمر على تطويرها.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي اليوم الأربعاء مع السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.



وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الأردنى أن ما يجمع الأردن والسعودية من قضايا ومصالح مشتركة وعلاقات أخوية راسخة، يدفعنا إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وإدامة التنسيق والتشاور خدمةً لمصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية.



من جهته، أكد السفير السديري خلال اللقاء الذي جرى في السفارة السعودية، تميز علاقات البلدين التاريخية والراسخة التي تتجذر يوما بعد يوم في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين .. موضحًا أن مواقف البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تذهب دوما نحو دعم مصالح أمتينا العربية والإسلامية"، لافتا النظر إلى مستوى التنسيق والتشاور الدائم بين القيادتين في شتى المجالات.