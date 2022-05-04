سجلت أسعار النفط ارتفاعات قوية اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضا حادا في مخزونات الخام الأمريكية، وكذلك بعدما كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تتضمن حظر نفطها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 5ر3% إلى 65ر108 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 6ر3% إلى 12ر106 دولار.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بـ48ر3 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما يظهر تراجع الإمدادات في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية العديد من العقوبات ضد روسيا، تتضمن الحظر التدريجي للخام الروسي في غضون ستة أشهر، وحظر المنتجات المكررة بحلول نهاية 2022.