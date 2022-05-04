دراجي: اليابان وإيطاليا تعملان من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن اليابان وإيطاليا تعملان من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب الأوكرانية.

وذكر دراجي، عقب محادثاته مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا في روما، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا واليابان تعملان من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن بأوكرانيا، للتمكن من إجلاء المدنيين وتفضيل محادثات السلام.

وأضاف: "إننا نواصل الضغط على روسيا حتى توقف القتال على الفور"، بحسب وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أكد دراجي أن استمرار التجارب الصاروخية في كوريا الشمالية يثير القلق، مشيرا إلى أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي واليابان متفقون على أهمية الاستقرار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف "شاركنا مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا قلقنا بشأن التجارب الصاروخية التي يجريها نظام كوريا الشمالية، حيث يجب أن نواصل إظهار جبهة موحدة وحازمة في الدفاع عن النظام القائم على القواعد الدولية".



