انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في اليابان



بدأ استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل "شات جي بي تي"، في الانتشار بين الشركات اليابانية على أمل تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.

ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نصوص وصور بناء على كميات هائلة من المعلومات المتوفرة على الإنترنت، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وعلى الرغم من وجود مخاوف بشأن تسرب المعلومات ومشاكل أخرى، من المتوقع أن تستخدم المزيد من الشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي بينما ستعمل على إدارة المخاطر ذات الصلة.

وفي أبريل الماضي، أطلقت شركة "باناسونيك هولدنجز" نظام دعم قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 90 ألف عامل في المجموعة في اليابان.

وقبل بدء التشغيل على مستوى المجموعة، تم تقديم نظام الدعم في فبراير الماضي في شركة "باناسونيك كونيكت" التابعة لها، حيث يستخدمه العاملون للترجمة وكتابة المقترحات والبرمجة وغيرها من المهام اليومية.