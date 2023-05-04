رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: ملفات الأمن القومي والسياسية الخارجية لا يمكن أن تدار جماهيريا

كشف المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، سبب التطرق لملف الأمن القومي والسياسة الخارجية في مناقشات الحوار الوطني، قائلا إن ملف الأمن القومي والسياسة الخارجية لها محددات خاصة بالدولة المصرية على مدار عقود وهذه لا تتغير، وهي ثوابت الدولة.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأمن القومي والسياسات الخارجية لها أدواتها المعروفة، وهي وزارات الخارجية والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، وقنواتها أيضا معروفة.

وأوضح أن علاقات الدول ببعضها حساسة، ولا تتوفر لدى الجميع المعلومات حول علاقات الدول، ومثل تلك الملفات لا يمكن أن تدار جماهيريا، وأدواتها وقنواتها معروفة.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.