التعاون الإسلامي تدين الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأسفرت عن ثلاثة شهداء وجرح عشرات الفلسطينيين إثر العدوان العسكري الإسرائيلي مؤخرا على قطاع غزة.

وقالت المنظمة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء السعودية "واس"، إن امتداد العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، محملة إسرائيل - قوة الاحتلال- المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطالبت الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة إسرائيل - قوة الاحتلال - على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.