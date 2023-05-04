نائب عميد معهد الكلي: إنشاء وحدة جراحات بالروبوت الجراحي

كشف الدكتور أحمد مصطفى نائب عميد المعهد القومي لجراحة الكلي، أن المعهد بصدد إنشاء وحدة جراحات بالروبوت الجراحي، تماشيا مع التوجه العالمي الذي أحدث طفرة في الجراحات بالروبوت.



جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، والمنعقد تحت شعار «قمة أمراض الكلى والمسالك البولية»، لتبادل الرؤى والنقاشات العلمية والأفكار المتطورة حول أحدث ما توصل إليه العلم بمجال زراعة الأعضاء البشرية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.



ولفت نائب عميد المعهد إلى الأهمية العلمية التي يمثلها المؤتمر، ودوره الكبير في تبادل الخبرات والمهارات العملية بين المشاركين بمختلف الدول، بما يساهم في صقل المهارات الطبية والعلمية للأطباء المصريين بمجال زراعة الأعضاء البشرية وعلى رأسها زراعة الكلى.



وأكد أن القطاع الصحي يمتلك كوادر بشرية ماهرة، ذاكرة أن مصر تمتلك 42 مركزا لزراعة الأعضاء البشرية، منها 28 مركزا للكلى و17 مركزًا للكبد (3 مراكز مشتركة)، وقد تم إجراء 1193 عملية زراعة كلى بها خلال عام 2021، كما تم إجراء 1078 عملية زراعة كلى خلال عام 2022 منهم.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا لأحدث الإحصائيات، فإن أكثر من 10% من سكان العالم، بواقع 800 مليون حالة حتى عام 2022، يعانون من أمراض الكلى مما يجعلها مشكلة صحية على مستوى العالم، لافتًا إلى أهمية التواصل والتشارك بين الشركاء المعنين، للعمل وتفعيل قانون زراعة الأعضاء الذي صدر عام 2010، بالإضافة إلى العمل على تحسين خدمة زراعة الكلى، ومعالجة بعض الحواجز الثقافية والمالية واللوجستية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة للعديد من الأشخاص في مصر الذين يعانون من الفشل الكلوي.



وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم الدكتور خالد عبدالغفار، كما كرّم وزير الصحة والسكان بتكريم الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد صلاح الدين مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، والدكتور وائل الدرندالي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.