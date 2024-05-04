روسيا تسقط 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

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أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربعة صواريخ اتاكمز أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014 .

وقالت الوزارة في بيان لها : خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة لتنفيذ هجوم أوكراني على الأراضي الروسية باستخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربعة صواريخ اتاكمز فوق شبه جزيرة القرم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت أمس الجمعة بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تصدت لست طائرات مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية ودمرتها.

وتنفذ القوات الأوكرانية يوميا هجمات على المناطق الحدودية والوسطى في روسيا، باستخدام المسيرات الجوية والصواريخ.

ولايزال التصعيد العسكري قائما بين الجانبين الروسي والأوكراني وسط غياب الأفق السياسي لإنهاء النزاع بين البلدين الذي دخل عامه الثالث.