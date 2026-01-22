تراجع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي

تراجعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني الأمريكي للوسطاء العقاريين.

وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 3ر9% إلى 8ر71 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر3% إلى 2ر79 نقطة خلال الشهر السابق عليه.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين: " قطاع الإسكان لم يخرج من الأزمة بعد.. عقب عدة شهور من المؤشرات المشجعة للمبيعات المؤجلة والمبيعات النهائية، أدت أرقام العقود الجديدة في ديسمبر إلى تراجع النظرة المستقبلية قصيرة المدى".

وأضاف " سنراقب البيانات خلال الشهور المقبلة لتحديد ما إذا كان تراجع العقود الجديدة كان مجرد تراجع لشهر واحد أم بداية لموجة تراجع".

ويعكس التراجع الأكبر من المتوقع في المبيعات المؤجلة ضعف المبيعات في مختلف مناطق الولايات المتحدة، حيث تراجعت المبيعات المؤجلة في كل من الغرب الأوسط والغرب الأمريكي تراجعا حادا.

وتراجعت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 9ر14% وفي الغرب بنسبة 3ر13%، في حين تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 11%.

وأشار الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أيضا إلى تراجع المبيعات في الجنوب بنسبة 4% خلال الشهر الماضي لكنها زادت بنسبة 2% سنويا.