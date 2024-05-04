صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و654 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و654 شهيدا و77 ألفا و908 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل للمستشفيات 32 شهيدا و41 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه في اليوم الـ211 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.