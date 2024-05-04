 صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و654 شهيدا - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 1:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و654 شهيدا

د ب أ
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 1:17 م | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 1:17 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و654 شهيدا و77 ألفا و908 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل للمستشفيات 32 شهيدا و41 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت أنه في اليوم الـ211 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك