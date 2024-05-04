 توريد أكثر من 16 ألف طن قمح بالإسكندرية - بوابة الشروق
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توريد أكثر من 16 ألف طن قمح بالإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 9:17 ص | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 9:17 ص

أعلن المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، وعضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، حيث بلغت كميات التوريد حتى الآن ما يزيد عن 16 ألف طن ونصف.

وتابع المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، عمليات توريد القمح، من خلال ترأسه لغرفة عمليات توريد الأقماح.

وكلف كلاً من جمال عمار، وكيل المديرية، وأماني حلمي، رئيس قسم صيانة الحبوب، أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.

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