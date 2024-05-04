ألياسيم يتأهل لنهائي بطولة مدريد على حساب قاهر نادال

ضربت الإصابات مرة أخرى بطولة مدريد المفتوحة للتنس، حيث اضطر التشيكي جيري ليتشيكا للانسحاب من المجموعة الأولى بمباراته في الدور قبل النهائي أمام الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ليتشيكا، الذي أنهى مشوار نادال في البطولة يوم الثلاثاء الماضي، أصيب بتشنج في الظهر في الشوط السادس.

وحصل اللاعب على العلاج خارج الملعب، قبل أن يحاول إكمال المباراة، ولكنه لعب على 3 نقاط فقط قبل أن يخرج من الملعب، وقام بمصافحة منافسه ثم ألقى بمضربه على أرض الملعب وهو يبكي.

كانت نهاية محزنة للاعب البالغ 22 عاما الذي كان يقدم بطولة مذهلة.

وبخروج ليتشيكا تأهل ألياسيم لأول مرة لمباراة نهائية في إحدى البطولات ذات الألف نقطة، حيث سيواجه أندري روبليف، الذي تغلب على تايلور فريتز 6 / 4 و6 / 3.