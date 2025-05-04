السودان: استئناف العمل في مطار بورتسودان الدولي

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أعلنت السلطات السودانية، الأحد، استئناف العمل في مطار بورتسودان الدولي، بعد ساعات من إغلاقه جراء قصف طائرات مسيرة لقوات الدعم السريع أجزاء منه.

وأفادت سلطة الطيران المدني، في بيان، أنها أصدرت نشرة طيارين (نوتام) بتعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، وفق وكالة الأناضول.

ونشرة طيارين (نوتام) هي أداة مهمة في صناعة الطيران تضمن سلامة وكفاءة المجال الجوي، وتعد هذه الإشعارات مصادر أساسية للمعلومات للطيارين ومراقبي الحركة وموظفي المطار.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت في وقت سابق اليوم، عن إغلاق مؤقت لمطار بورتسودان الدولي جراء استهداف المدينة بطائرات مسيرة.

من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الإعيسر، عبر حسابه على منصة إكس: «مدينة بورتسودان تعرضت صباح اليوم لهجوم غادر شنته ميليشيا الدعم السريع ، بمساندة داعميها».

وأضاف أن قوات الدعم السريع استخدمت في الهجوم 7 طائرات مسيرة انتحارية، وطائرة مسيرة استراتيجية أخرى على قاعدة عثمان دقنة الجوية، وأسفر عن أضرار مادية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش السوداني، إسقاط طائرات مسيرة استهدفت قاعدة عثمان دقنة الجوية ومنشآت مدنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وهذا هو الهجوم الأول بطائرات مسيرة على مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية، التي تتخذها الحكومة مقر لها، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

وفي الآونة الأخيرة، تكرر الهجوم بالطائرات المسيرة على محطات الكهرباء بمدن السودان الشمالية مروي ودنقلا والدبة وعطبرة.



