13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة

استشهد 13 فلسطينيا، بينهم طفل و7 سيدات، صباح اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين أحدهما سيدة وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر أن تسعة فلسطينيين بينهم ست نساء وطفل، استشهدوا في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأشارت إلى استشهاد فلسطينيين، متأثرين بإصابتيهما إثر قصف الاحتلال خان يونس، وبيت حانون.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,495 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.