يعود نجما فيلم "Speed" كيانو ريفز وساندرا بولوك معًا في فيلم إثارة رومانسي قيد التطوير في استوديوهات Amazon MGMk ، وفقا ما أعلنته مجلة فرايتي الفنية.

ولا تزال تفاصيل القصة طي الكتمان، على الرغم من أن الاستوديو يصف القصة بأنها "محفزة"، ويشارك نوح أوبنهايم، مؤلف فيلمي جاكي ويوم الصفر، في كتابة السيناريو.

لم يتم الإعلان عن اسم نهائي للفيلم حتى الآن، ولكن منتجو المشروع الذي لم يتم تسميته بعد هم بولوك عبر شركة Fortis Film، وريفز ومارك جوردون وبيبي دان عبر شركة Mark Gordon، وأوبنهايم وسارة برينير عبر شركة Prologue Entertainment.

قدم جوردون وأوبنهايم فكرة الفيلم إلى ريفز وبولوك، اللذين قاما بتطوير الفيلم معهما، وجارِ العمل على اختيار فريق الفيلم.



اجتمع كلا من ريفز وبولوك وجوردون معًا في فيلم "Speed" الذي عرض عام 1994، وظهر ريفز وبولوك سويا مرة أخرى في بطولة فيلم "The Lake House" الذي عرض عام 2006.

قام ريفز مؤخرًا ببطولة فيلم "جون ويك: الفصل الرابع" وإنتاجه التنفيذي، الـ1ي صدر في 2023، بالإضافة إلى إعادة تمثيل دوره الشهير "نيو" في فيلم "بعثات الماتريكس" عام 2021.

وكان آخر أعمال بولوك، أفلام "المدينة المفقودة" لصالح شركة باراماونت، و"الأمر الذي لا يُغتفر" و"صندوق الطائر" لصالح نتفليكس.

أما شركة شركة Mark Gordon، فهي تنتج حاليًا فيلم "نارنيا" للمخرجة جريتا جيرفيج والذي سوف يعرض على منصة نتفلكس، وتشمل أعمال الشركة السابقة "إنقاذ الجندي رايان" و"اليوم التالي للغد" و"لعبة مولي" و"الوطني"، بالإضافة إلى مسلسلات تلفزيونية مثل "تشريح جراي" و"عقول إجرامية" و"المبتدئ".