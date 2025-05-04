وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري

أعلن عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه حرس الحدود في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز المتصدر، والذي خسر في وقت سابق من اليوم أمام فاركو بثلاثية، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع والأخير في المجموعة برصيد 22 نقطة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي ووسام أبو علي.