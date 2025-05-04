مطار القاهرة يقدم خدمة PRM للركاب من ذوي الهمم

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى، عن تقديم خدمة PRM (الركاب ذوي الحركة المحدودة) بالتعاون مع مصر للطيران.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن الخدمة متاحة للركاب المسافرين عبر مبنى الركاب رقم (3) وتشمل مجموعة من الإجراءات المتكاملة التي تهدف إلى تقديم تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب من ذوي الهمم.

ويتم تقديم الخدمة من خلال فريقين متخصصين، الأول هو فريق دعم خدمة ذوي الهمم التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي، الذي يعمل على توفير جميع التسهيلات منذ لحظة دخول الركاب إلى صالة السفر.

كما يتواجد منسق في البداية لتنسيق مرور سيارات الركاب عبر الحاجز المروري، مع توفير العاملين المتدربين لدعم الركاب في جميع مراحل سفرهم، بدءاً من تجهيز الكرسي المتحرك وصولاً إلى التعامل مع الحقائب.

أما الفريق الثاني فهو فريق خدمة ذوي الهمم التابع لشركة مصر للطيران، ويضم موظفين متخصصين في العلاقات العامة وعمال مدربين لخدمة الركاب داخل صالة السفر، حيث يتم تخصيص كاونتر خاص للركاب من ذوي الهمم أمام باب الدخول رقم (2) بالمبنى، ويعمل الموظفون على مدار الساعة لتقديم المساعدة اللازمة طوال عملية السفر حتى دخول الركاب إلى الطائرة.

وفيما يخص الإجراءات التنفيذية، تم تخصيص عدة مرافق داخل مبنى الركاب رقم (3) لتسهيل عملية السفر للركاب ذوي الهمم، مثل تخصيص باب الدخول رقم (2) للركاب ذوي الهمم، وتجهيز كاونتر خاص أمام باب الدخول رقم (3).

كما تم تخصيص جهاز أكس راي لراحة الركاب ذوي الهمم، بالإضافة إلى توفير أماكن لانتظار الركاب ذوي الهمم مع تجهيز كراسي متحركة وأماكن إضافية لانتظار الحقائب. كما تم تخصيص كاونتر متحرك لإنهاء الإجراءات.