زيلينسكي يصل براغ لبحث احتياجات أوكرانيا من الذخائر

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا، إلى براغ اليوم الأحد، في زيارة تستمر لمدة يومين.

وكان في استقبالهما بالمطار وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، بحسب ما نشره الوزير على منصة "إكس"، ونشر صورة له وهو يصافح زيلينسكي في المطار أمام طائرة حكومية أوكرانية.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس التشيكي بيتر بافيل، ورئيس الوزراء بيتر فيالا، في قلعة براغ، حيث من المتوقع أن تكون مبادرة المدفعية التشيكية ، التي تهدف إلى تزويد أوكرانيا بالذخائر ،على رأس جدول الأعمال.

وبحسب الجمهورية التشيكية، فقد تم بالفعل تسليم 400 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا من دول أخرى من خلال المبادرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.

ويشار إلى أن الهدف من المبادرة هو توفير ما يصل مجموعه إلى نحو 5ر1 مليون طلقة بحلول نهاية العام، وهو نفس العدد الذي كان قد تم الوصول إليه في عام 2024.

ويشارك العديد من شركاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تمويل المبادرة.