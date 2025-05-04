يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم فريق ليفربول في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد تتويجه ببطولة الدوري رسمياً في الجولة الماضية بعد فوزه على نظيره توتنهام ووصله للنقطة 82.

ويسعى "الريدز" لمعادلة رقم أرسنال القياسي الذي سجّل في جميع مبارياته الـ38 خلال موسم 2001-2002، كأطول سلسلة تهديفية لفريق في موسم واحد من المسابقة.

من جهته، يتطلع تشيلسي إلى تحقيق انتصار ثمين يعزز آماله في إنهاء الموسم بين الخمسة الأوائل، وضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام أحد أقوى الفرق هذا الموسم.

وستكون مباراة تشيلسي ضد ليفربول واحدة من أهم اللقاءات المنتظرة بين الفريقين، حيث تتسم المواجهات بين الفريقين دائمًا بالإثارة والندية على صعيد الدوري، حيث يعتبر الصراع بين الفريقين واحدة من أبرز الكلاسيكيات في كرة القدم الإنجليزية، ويعود السبب إلى تاريخ المواجهات الحافل بالأهداف الممتعة والمشاعر المتأججة بين جماهير الفريقين.

وسيكون النجم المصري محمد صلاح على استعداد لمواصلة تحطيم بعض الأرقام القياسية في موسم استثنائي يقدمه هذا العام.

وفي مواجهاته الـ14 أمام البلوز، ساهم محمد صلاح بتسعة أهداف، إذ سجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، مما يجعله أحد الأوراق الرابحة في صراع النقاط الحاسمة.

ووصل صلاح بعد مباراة توتنهام، إلى 28 هدفاً و18 أسيست، ليحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز المكون من 38 مباراة.

ويطارد صلاح حال مشاركته أمام تشيلسي، 3 أرقام قياسية في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج صلاح للمساهمة بهدف على الأقل في مباراة تشيلسي لمعادلة أفضل معدل للمساهمات التهديفية في البطولة برصيد 47 هدفا والمسجل باسم أندرو كول في موسم 1993-1994 وألان شيرار في موسم 1994-1995 عبر 42 مباراة.

وإذا سجل صلاح هدفين أمام تشيلسي سيتقدم إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ بالتساوي مع كول برصيد 187 هدفا.

كما يفصل صلاح (18 أسيست)، تمريرتان حاسمتان عن معادلة الرقم القياسي للبطولة لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد، وقد حقق كل من تييري هنري (2002-2003) وكيفن دي بروين (2019-2020) 20 تمريرة حاسمة.

ويحتاج محمد صلاح صاحب الـ185 هدفاً لمواصلة تسجيل الأهداف فى المباريات المتبقية لفريق ليفربول من أجل الوصول للهدف 188 وتخطي أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

ويتصدر آلان شيرار أسطورة نادي نيوكاسل يونايتد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 260 هدفًا، وخلفه هاري كين هداف توتنهام هوتسبير السابق برصيد 213 هدفًا، وواين روني نجم مانشستر يونايتد المعتزل برصيد 208 أهداف.

وبالنظر لتاريخ مواجهات الفريقين، ففي آخر أربع مباريات أظهرت النتائج تفوقًا نسبيًا لصالح فريق ليفربول على حساب تشيلسي، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

في 20 أكتوبر 2024، حقق ليفربول الفوز بنتيجة 2-1، مباراة حافلة بالأهداف تألق خلالها الخط الأمامي للريدز بشكل واضح.

25 فبراير 2024 شهد مباراة انتهت بفوز ليفربول 1-0 بفضل دفاع صلب وأداء هجومي متزن.

31 يناير 2024، واحدة من أبرز الأحداث التي شهدت انتصار ليفربول بنتيجة 4-1 على تشيلسي، حيث قدّم الفريق الأحمر عرضًا رائعًا في الجانب الهجومي.

وفي 13 أغسطس 2023، انتهت المواجهة بالتعادل 1-1 في مباراة متقاربة المستوى أبرزت التنافس الشديد بين الجانبين.

وفي باقي مباريات اليوم، يحل مانشستر يونايتد ضيفا على برينتفورد، وبرايتون يستضيف نيوكاسل، بينما يحل توتنهام ضيفا على وست هام.