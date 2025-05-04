كامل الوزير: مهمتي إحياء الصناعة.. الرئيس السيسي كلفني وقال لو الصناعة مقامتش مش هتقوم



رفض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وصف العمالة الفنية المصرية بأنها عمالة «رخيصة» الأجر، قائلا: «العمالة المصرية ماهرة، محدش يقول عندنا عمالة رخيصة، عمالتنا غالية وعمالة محترمة ولكن أجورها أقل من الأجور في تركيا وغيرها».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» أن «العمالة المصرية عمالة غالية بعزة النفس وغالية بكرامتها وتدريبها ومهنيتها العالية جدًا، ولكن مرتباتهم أقل من الأتراك؛ لأن إحنا عندنا عموما الأسعار في كل مناحي الحياة.. الإسكان أقل من تركيا، والأكل والشرب والمياه أقل من تركيا، والمواصلات أقل من تركيا، فبالتالي مرتبات العمل تبقى أقل شوية من تركيا».

واسترجع مقولته السابقة «مصر جاية»، قائلا: «أنا لما قلت إن مصر جاية، الناس استغربت، وقالوا: يعني إيه مصر جاية؟ ويعني إيه أنت متفائل قوي كده؟ ربنا يعينا، وفعلا تكون الصناعة سفينة نوح».

وكشف عن اللحظة التي كلفه فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الصناعة في الحكومة الجديدة، قائلا: «الرئيس السيسي جابني أمام كل الوزراء والمحافظين وقال بالنص: إحنا هنجرب نعين الفريق كامل في الصناعة ونحاول نساعده ونعمل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، ولو مقامتش الصناعة يبقى مش هتقوم».

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضم 12 وزيرا، بالإضافة إلى 8 هيئات معنية من الدولة، مضيفا أن الهدف هو الوصول إلى 100 ألف مصنع في 2030 .