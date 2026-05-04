طب أسيوط يستقبل خبيرا صينيا لإجراء جراحات الأوعية اللمفاوية لأول مرة بمصر

استقبل الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الخبير الصيني "زهيجانج زهو"، أحد أبرز المتخصصين في جراحات الأوعية اللمفاوية بمستشفى شينزن التابعة لجامعة بكين، وذلك على هامش زيارته لمستشفى الإصابات الجامعي؛ لإجراء عدد من جراحات الأوعية اللمفاوية التي تُجرى لأول مرة في مصر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الإصابات، والدكتور ياسر فاروق، والدكتور عمر رفاعي، والدكتور وليد رياض.

وأكد الدكتور علاء عطية، أن استضافة الخبراء مثل البروفيسور "زهو" تهدف إلى نقل أحدث التكنولوجيات الجراحية لشباب الأطباء، مشيرًا إلى أن الخبرات الطبية العالمية تمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية من خلال تبادل الخبرات والرؤى العلمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف أن تكلفة حضور مثل هذه الورش عالميًا تتجاوز 5000 دولار (ما يعادل ربع مليون جنيه مصري) للمتدرب الواحد، وقد بادر الخبير الصيني بإحضار كل الأدوات والمستلزمات التقنية اللازمة للعمليات على نفقته الخاصة؛ دعمًا منه لنشر هذا العلم وتدريب الكوادر المصرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص كلية الطب بجامعة أسيوط على تعزيز الشراكات الدولية في المجال الطبي وتوفير أحدث أساليب العلاج للمرضى، خاصة في التخصصات الدقيقة والنادرة.

فيما أوضح الدكتور عمرو السيد، رئيس وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى الإصابات، أن الورشة التي شارك بها الخبير الصيني "زهيجانج زهو" تُعد الأولى من نوعها في مصر بنظام "الجراحة الحية" (Live Surgery).

وأكد أن الورشة استهدفت تقديم حلول جراحية متطورة لمرضى "اللمفيديما"، وهو التخصص الذي يُعد نادرًا في مصر ويعاني مرضاه من مضاعفات مزمنة ومستعصية، خاصة تلك الناتجة عن حوادث السير أو ما بعد جراحات استئصال الأورام مثل أورام الثدي، والتي تؤدي إلى تورم مزمن في الأطراف يؤثر سلبًا على الحالة الجسدية والنفسية للمرضى.

وأشار إلى أن أعمال الورشة بدأت بفحص أكثر من (20) حالة من الحالات المعقدة، ووضع خطط علاجية وجراحية دقيقة لكل منها.

كما تضمنت الورشة جدولًا مكثفًا امتد على مدار ثلاثة أيام، إذ تم نقل العمليات مباشرة عبر "الفيديو كونفرنس" لضمان أقصى استفادة للمتدربين، واستهدفت تدريب (20) جراحًا من تخصصات (العظام، جراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية)، من مختلف المحافظات والجامعات المصرية.



