بي بي سي: بريطانيا تعتزم المساهمة في منح أوكرانيا قروضًا بقيمة 90 مليار يورو

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية تعتزم بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، للانضمام إلى البرنامج الأوروبي المخصص لمنح قروض إلى أوكرانيا بقيمة 78 مليار جنيه إسترليني (90 مليار يورو).



وأوضحت الهيئة أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيُطلع قمة المجموعة السياسية الأوروبية في أرمينيا، غدًا الاثنين، على طموحات المملكة المتحدة الخاصة بالبرنامج الأوروبي، "ما يُشير إلى رغبة الحكومة البريطانية في توثيق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".



وقال رئيس الوزراء البريطاني إن "المحادثات تهدف إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا، بالإضافة إلى محاولة منح الشركات البريطانية فرصًا للحصول على عقود مستقبلية".



وأضاف أن "المملكة المتحدة مستعدة للقيام بالعمل اللازم مع الحلفاء غدًا لمنح أوكرانيا الدعم الذي تحتاجه".



وقد التقى رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، في أرمينيا.