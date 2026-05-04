سريلانكا تعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية قبيل اجتماع صندوق النقد الدولي

تعتزم سريلانكا فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية، ورفع معدل الضريبة على الخدمات المالية، وذلك وفقا لتعديلات مقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة في البلاد.

ومن المقرر أن تدخل ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل بعد إقرار التعديلات في البرلمان، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسترتفع الضريبة على الخدمات المالية من 18% حاليا إلى 5ر20%، وفقا لمشروع القانون.

كما تعتزم سريلانكا فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية وضريبة الإسكان.

وفي سياق منفصل، رفعت السلطات المحلية أسعار الوقود خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث طلبت هيئة كهرباء سيلان من الجهة المنظمة رفع التعريفة لتغطية ارتفاع تكاليف الوقود.

ويأتي ذلك في وقت منح فيه صندوق النقد الدولي موافقة مبدئية لسريلانكا للحصول على شريحة قرض بقيمة 700 مليون دولار.