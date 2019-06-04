كروش يتولى منصب مدير الكرة في لايبزج وترقية رانجنيك

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أعلن نادي لايبزج الألماني اليوم الثلاثاء عن تعيين ماركوس كروش في منصب مدير الكرة بالنادي، مع ترقية رالف رانجنيك ليصبح المسئول العام عن الأندية التي تدعمها شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة.

وتولى رانجنيك منصب المدير الفني ومدير الكرة في لايبزج في الموسم الماضي الذي انهاه الفريق في المركز الثلث.

وقاد كروش فريقه بادربورن للعودة إلى البوندسليجا في الموسم المقبل بعد أن كان الفريق ينافس في الدرجة الثالثة في عام 2018.

ووفقا لبيان لايبزج فإن كروش /38 عاما/ سيتولى منصب مدير الكرة في الفريق لمدة ثلاثة أعوام.

وتم الإعلان في وقت سابق من الموسم الماضي أن جوليان ناجلسمان سيتولى تدريب لايبزج خلفا لرانجنيك بدءا من أول يوليو المقبل.

وسيتحمل رانجنيك من جانبه المسئولية العامة لناديي لايبزج ونيويورك ريد بولز، بجانب أعمال "ريد بول" في ساو باولو البرازيلية.

ولكن رانجنيك لن يكون مسئولا عن فريق ريد بول سالزبورج النمساوي نظرا للتعارض المحتمل، إذا شارك سالزبورج في أوروبا مثلما شارك في الدوري الأوروبي في 2018.