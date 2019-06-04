اليونان تعيد فتح ملف تعويضات الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا

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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الثلاثاء، أن اليونان بعثت برسالة دبلوماسية شفهية إلى ألماني ، تطلب فيها من برلين بحث مسألة التعويضات عن الحرب العالمية الثانية مع أثينا.

وقبل ثلاث سنوات، قدرت لجنة خبراء قيمة خسائر الحرب بما يصل إلى 290 مليار يورو (328 مليار دولار).

كانت أثينا قد اعلنت أنها سترسل المذكرة الشفهية ، التي تعتبر أقل رسمية من المراسلات الدبلوماسية المكتوبة بصيغة الشخص الأول، في أواخر أبريل الماضي.

وفي ذلك الوقت، منح برلمان أثينا تفويضا لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لإعادة إثارة قضية التعويضات المطلوبة من ألمانيا.

وتسعى اليونان إلى الحصول على تعويضات عن الحرب والجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاحتلال النازي للبلاد إبان الحرب العالمية الثانية.