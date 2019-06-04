جمارك سفاجا تحبط تهريب طائرة تنصت وأجهزة لاسلكية وإلكترونية

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركي لطائرة تنصت وعدد من أجهزة اللاسلكي وكمية كبيرة من الشيش الإلكترونية والعدسات اللاصقة بالمخالفة لأحكام قانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا ولاسلكيًا والإتجار فيها، وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م و قانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبي السعودي على العبارة النوى تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 6614 لسنة 2019 أمتعة شخصية واردة من الكويت باسم "ر . ع . إ" والمحملة على السيارة رقم 1679/ 9762 مصر.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 544 شيشة إلكترونية و500 حجر شيشه إلكترونيه و325 إبرة خياطة طبية خاصه بالعمليات الجراحية و47 علبة أدوات ماكياج و 178 كيلو جرام بن العميد مخبأة وموضوعة بطريقة محكمة داخل كمبروسرات الهواء لتضليل رجال الجمارك.

وفي المحاولات الثلاثة الأخرى تم ضبط طائرة تنصت و4 أجهزة لاسلكي وكمية من عسل نحل السدر مخبأة ضمن الأمتعة الشخصية ل 3 ركاب مصريين.

وبلغت التعويضات الجمركيه المستحقة 5 ملايين و635 ألف و913 جنيه .

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر تهرب جمركى والتحفظ علي المضبوطات، والإحاله للنيابة العامة.