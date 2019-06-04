جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة حالة النظافة خلال عيد الفطر

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أجرى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بأحياء عين شمس والنزهة والسلام والنهضة، ثم تفقد أحياء حدائق القبة والوايلى وباب الشعرية؛ للوقوف على حالة النظافة بها خلال إجازات عيد الفطر المبارك ، وإلزام الشركات المنوط بها نظافة الأحياء بالقيام بواجباتها.

وأكد محافظ القاهرة - خلال الجولة - رفع كفاءة محور جسر السويس ورفع كافة المخلفات منه، والتنسيق مع الهيئة العامة للأنفاق لإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بالمنطقة.

وأشار عبدالعال إلى تكثيف حملات النظافة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها والبالغ عددها 38 حيا ورفع المخلفات أول بأول نظرا لزيادة المخرجات من البيوت.