رئيس المكسيك يؤكد ثقته في التوصل إلى اتفاق مع أمريكا قبل بدء فرض الرسوم الأمريكية

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قال الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" إن المكسيك والولايات المتحدة قد تتوصلان إلى اتفاق قبل حلول موعد تطبيق الرسوم التي قررها الرئيس الأمريكي بنسبة 5% على كل واردات بلاده من المكسيك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يزور فيه وفد مكسيكي واشنطن للإعداد لاجتماع بين وزير الخارجية المكسيكي "مارسيلو إبرارد" ونظيره الأمريكي "مايك بومبيو" غدا الأربعاء.

وقال "لوبيز" في مؤتمره الصحفي اليومي إن الوفد المكسيكي يجري محادثات مع وزيري التجارة والزراعة الأمريكيين إلى جانب مسؤولين آخرين، مضيفا أن "المحادثات تمضي بصورة جيدة ".

وأضاف "أنا متفائل. اجتماع الأربعاء سيكون مهما وسيتم التوصل إلى اتفاق قبل يوم 10 (حزيران/يونيو الحالي)".

يذكر أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قرر فرض رسوم بنسبة 5% على كل السلع المكسيكية اعتبارا من يوم 10 حزيران/يونيو الحالي بهدف الضغط على الحكومة المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة.

وبحسب قرار "ترامب" ستتم زيادة هذه الرسوم تدريجيا حتى تصل إلى 25% في تشرين أول/أكتوبر المقبل إذا لم تلب المكسيك المطالب الأمريكية.

وقال "لوبيز أوبرادور" إنه لا يريد مواجهة مع الولايات المتحدة.

من ناحيته قال وزير الخارجية المكسيكي في واشنطن إن هناك فرصة نسبتها 80% لحل المشكلة بالمفاوضات.

في المقابل قال الرئيس ترامب إنه من المحتمل دخول الرسوم حيز التطبيق الأسبوع المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية لندن "اعتقد أن الاحتمال الأكبر هو تطبيق الرسوم وسوف نواصل المحادثات أثناء فرض الرسوم".