إيران تبدي استعدادها لتسليم بيروت لبنانيا متهم بالتجسس لصالح أمريكا

أعلن السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا استعداد سلطات بلاده لاستقبال أي وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه نزار زكا المتهم بالتجسس لصالح أمريكا .

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية ، في بيان اليوم الثلاثاء ، :"بعد المساعي الطويلة التي كانت مكثفة أخيرا اتصل السفير الإيراني في بيروت بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأبلغه رسمياً بتجاوب السلطات الإيرانية المعنية، مع طلب الرئيس اللبناني ميشال عون إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، ومع رسالة وزير الخارجية والمغتربين إلى نظيره الإيراني، بخصوص العفو بمناسبة عيد الفطر عن اللبناني نزار زكا".

وتابع البيان أن السفير الإيراني أبلغ الوزير باسيل "استعداد السلطات في إيران لاستقبال أي وفد لبناني في أي وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه نزار زكا".

وأضاف البيان "عليه، أبلغ وزير الخارجية والمغتربين الرئيس عون بالأمر، وطلب الرئيس فوراً من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم القيام بالمهمة بالتنسيق مع سفارة لبنان في طهران".

وشكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها " للسلطات الإيرانية المعنية، إنهاء هذا الملف والمضي قدماً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين للوصول إلى أفضلها ويريدها لبنان على أحسن ما يكون من تعاون واحترام متبادل لسيادة البلدين وتحقيق المصالح المشتركة، على أساس قواعد القانون الدولي وحسن العلاقات".

يذكر أن اللبناني نزار زكا كان يشغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إجمع) في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتم توقيفه في إيران في 18 أيلول/ سبتمبر 2015، بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.