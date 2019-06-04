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مؤلف مسلسل «شقة فيصل»: مكملين لحد الحلقة 40

نوران عرفة
نشر فى : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 4:48 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 4:48 ص

أعلن محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل "شقة فيصل"، استكمال حلقات المسلسل إلى 40 حلقة.

وفجر هذه المفاجأة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، معلقًا: "الناس اللي بتحب شقة فيصل النهاردة عندنا مفاجأة، رمضان بيخلص بس شقة فيصل مبيخلصش، إحنا مكملين معاكم ١٠ أيام كمان لحد الحلقة ٤٠، النهاردة مش الحلقة الأخيرة، لسه ميزو القناص وزغللة وسكر وشربات وتمساح مكملين".

مسلسل "شقة فيصل" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، آيتن عامر، نسرين أمين، أحمد فتحي، ثراء جبيل، بدرية طلبة، منة عرفة، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

 


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