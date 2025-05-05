ترامب يجدد تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بضم جرينلاند بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر، قائلا لمحطة إن بي سي الأمريكية يوم الأحد إن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى الجزيرة القطبية الشمالية الكبيرة من أجل "الأمن القومي".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يستبعد استخدام القوة العسكرية أم لا، قال:"أنا لا أستبعد ذلك. لا أقول إنني سأفعل ذلك، لكنني لا أستبعد أي شيء".

وتابع "جرينلاند عدد سكانها قليل جدا، وسنهتم بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك. لكننا نحتاج إليها للأمن الدولي".

ولطالما طرح ترامب فكرة سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهي جزء يتمتع بالحكم الذاتي من مملكة الدنمارك، وطرح سابقا استخدام القوة العسكرية كخيار.

وخلال فترة ولايته الأولى، أثار ترامب ردود فعل عنيفة من أوروبا بفكرة شراء جرينلاند ببساطة، وهي أكبر جزيرة في العالم.

يشار إلى أن جرينلاند، جغرافيا، جزء من قارة أمريكا الشمالية وتمتد إلى القطب الشمالي. وتعتبر الجزيرة ذات أهمية كبيرة للمناخ العالمي وللسيطرة العسكرية على القطب الشمالي.

كما أنها غنية بالموارد مثل العناصر الأرضية النادرة. بالإضافة إلى ذلك، تمر طرق الشحن المهمة عبر المنطقة. ورفضت حكومتا جرينلاند والدنمارك بشدة طموحات ترامب.

كما أعرب ترامب عن اهتمامه برؤية كندا تصبح جزءا من الولايات المتحدة، ويعتقد أن تصريحاته المتكررة حول هذا الأمر قد أثرت على نتيجة الانتخابات الأخيرة في البلاد. وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي، أوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يعتبر القوة العسكرية خيارا فيما يتعلق بكندا.