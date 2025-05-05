قدّمت فرقة مصطفى كامل المسرحية، مساء أمس الأحد، عرض "صندوق يعقوب" على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، والذي يُقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

العرض من تأليف أحمد الغندور، وإخراج عبد الرحمن كمال، وتدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء بسطاء لا يملكون من الدنيا سوى المرح والضحك، حتى يظهر أمامهم صندوق غامض، لتنكشف حقيقة كلٍ منهم وتبدأ الصراعات.

شهد العرض عدد من الشخصيات الفنية والثقافية، من بينهم الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والكاتب والناقد يسري حسان. كما حضر أعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، إلى جانب ربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، وجمهور من المثقفين والمسرحيين.

وأوضح المؤلف أحمد الغندور أن العرض يناقش طبيعة العلاقات الإنسانية عندما تخضع لاختبار الطمع والرغبة في التملك، من خلال قصة ثلاثة أصدقاء تربطهم صداقة قوية رغم ظروفهم المعيشية الصعبة. يجتمعون يوميًا في حديقة صغيرة بجوار قصر فخم، يتبادلون الحديث عن أحلامهم المكبوتة، حتى يعثروا على صندوق غامض يظنونه كنزًا، لتبدأ رحلة من الصراع النفسي والإنساني بينهم.

وأضاف أن نهاية العرض تحمل مفاجأة، إذ يكتشف الأصدقاء أن الصندوق لم يكن سوى خدعة مدبّرة بهدف التسلية، في إشارة إلى كيف يمكن للوهم أن يكشف عن أعماق النفس البشرية.

من جهته، أشار المخرج عبد الرحمن كمال إلى أن العرض يمثل تجربته الإخراجية الأولى، وقد تم تطوير فكرة النص بمرور الوقت من خلال نقاشات مع أبطال العمل، في محاولة لتقديم عرض قريب من الجمهور ويلامس الواقع.

أما الفنان محمد سالم، فقال إن العرض يناقش الصراع بين الطموح والواقع، ويطرح تساؤلات عميقة حول موقف الإنسان عند مواجهة الإغراء. وأوضح أنه يجسد شخصية "داود"، شاب يعمل في السيرك ويحلم بأن يصبح فنانًا مشهورًا، لكن ظروفه المادية تقف حائلًا دون تحقيق ذلك. بينما يصور أصدقاؤه شخصيتين، أحدهما مزارع يحلم بالزواج وتكوين أسرة، والآخر يتطلع إلى حياة كريمة.

بدوره، أعرب أحمد الفرن، مسؤول الإضاءة، عن سعادته بالمشاركة في العرض، لا سيما أنه يُعد أولى تجاربه في هذا المجال. وأوضح أنه اعتمد في تصميم الإضاءة على مصادر متنوعة تعكس التحولات النفسية التي تمر بها الشخصيات، بما يتماشى مع الحالة الدرامية للنص.

صندوق يعقوب يشارك فيه: عبد الرحمن كمال، مؤمن جمال، محمد سالم، بتأليف موسيقي لأسامة حماد، وتصميم ديكور أحمد حلمي، وتنفيذ إضاءة أحمد الفرن، وماكياج أماني عفيفي، وكيروغراف محمد صلاح، ومخرج منفذ أسماء أحمد، ومساعدا المخرج: أحمد ميدو وعمرو فوزي.

المهرجان تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك فيه هذا الموسم 27 عرضًا مسرحيًا من مختلف الأقاليم الثقافية، ويُدار تحت إشراف المخرج محمد طايع.

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الاثنين، بعرض "قضية أنوف" لفرقة مسرح 23 يوليو، تأليف ماروشا بيلاتا، وإخراج أحمد جمال، في تمام السادسة مساءً، يليه عرض "نساء شكسبير" لفرقة غزل المحلة، تأليف سامح عثمان، وإخراج حسام العجوز.

ويُعد المهرجان إحدى أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدًا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.