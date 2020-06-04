إحباط أكبر عملية تزوير وغش للموازين في سوهاج

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نجحت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج برئاسة عاطف الصمطى رئيس الحى، فى إحباط أكبر عملية تزوير وغش للموازين يقوم بها الباعة لغش الموازين وخاصة في عمليات بيع الفاكهة والخضروات ليصبح الكيلو أقل من وزنه بـ25%.

وأكد عاطف السمطى رئيس حى شرق سوهاج أن الحملة شارك الأقسام المعنية بالحى، وتم تحرير 35 محضرا غش تجارى، وضبط 70 سنجه متنوعة الأوزان قام أصحابها باستقطاع جزء منها داخل الورش ليصبح 2 كيلو فاكهة من أي نوع كيلو ونصف فقط وبنفس سعر 2 كيلو، وتم تحرير المحاضر وإخطار الدمغة والموازين والتحفظ على المضبوطات والأشخاص وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج شنت حملة نظافة مكبرة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج تحت إشرافه ومتابعتة الميدانية، وأسفرت عن رفع 3 أطنان من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.