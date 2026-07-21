جوتيريش يزور سوريا للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي

يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى سوريا في وقت لاحق هذا الأسبوع؛ للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي، في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ العام 2009، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الثلاثاء.

وقال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني: "يسعدني أن أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن الأمين العام سيتوجّه إلى سوريا في وقت لاحق هذا الأسبوع بدعوة من الحكومة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسيلتقي جوتيريش، في أثناء الزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني ومنظمات غير حكومية تدعم قضايا المرأة.

واضاف كوردوني، أمام مجلس الأمن: "أثناء زيارته، سيؤكد (جوتيريش) على التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة السورية والشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا".

وأوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن جوتيريش سيزور أيضا عناصر قوة حفظ السلام الأممية المتمركزين في المنطقة العازلة في الجولان منذ العام 1974 لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.

وسيكون جوتيريش، أول أمين عام للأمم المتحدة يزور سوريا منذ زيارة بان كي-مون في 2009.